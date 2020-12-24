Ситуация с распространением коронавируса на территории Мордовии остается напряженной

В Мордовии ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной.

В течение ноября – декабря в республике ежедневно фиксируется 86-90 человек, заболевших COVID-19, и около 180 новых случаев внебольничных пневмоний.

На сегодняшний день в 17 лечебных учреждениях для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 2710 коек. По состоянию на 23 декабря занято 77,8% коечного фонда.

Наблюдается значительный рост госпитализаций в стационары из 12 районов республики: Большеберезниковский, Инсарский, Краснослободский, Атяшевский, Ельниковский, Теньгушевский, Большеигнатовский, Кочкуровский, Темниковский, Ичалковский, Чамзинский и Саранск.

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Источник: e-mordovia.ru