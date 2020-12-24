В Саранске сгорели две заброшенные постройки

В Саранске произошел пожар, который уничтожил две заброшенные постройки.
Поздним вечером 23 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на Александровском шоссе. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят две заброшенные постройки. Пламя полностью уничтожило строения на площади, составляющей 8 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru