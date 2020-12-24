В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 25 декабря

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 25 декабря.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 25 декабря на территории республики ожидаются порывы южного ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду, а также метель.

В случае метели гражданам рекомендовано плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а также подготовиться к возможному отключению электроэнергии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке горела квартира.

Источник: 13.mchs.gov.ru