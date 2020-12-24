В Дубенском районе горел мусор в заброшенном доме

В Дубенском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенном доме.

Происшествие произошло утром 23 декабря в селе Морга. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Новая, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в заброшенной постройке на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru