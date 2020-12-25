В Лямбирском районе в ДТП погиб 49-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 49-летний гражданин.

Происшествие произошло поздним вечером 24 декабря на 272-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Форд», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Вольво».

Водитель «Форда» был доставлен в больницу, где скончался от полученных телесных повреждений.

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Источник: гибдд.рф