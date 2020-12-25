В Саранске пострадали водитель и пассажир врезавшегося в столб автомобиля

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 19-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», во время движения по улице А. Невского по причине превышения скорости не сумел удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Водителю иномарки и его 18-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Было установлено, что у 19-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф