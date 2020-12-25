В Ковылкинском районе в ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 24 декабря на 76-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 71-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в столб.

Водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф