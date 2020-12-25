В Лямбирском районе в ДТП пострадал 56-летний автомобилист

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 56-летний автомобилист.

Происшествие произошло вечером 24 декабря на 9-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2104, врезался в автомобиль марки УАЗ-3909, который стоял на проезжей части.

Водитель ВАЗа самостоятельно обращался за медицинской помощью.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф