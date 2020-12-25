В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

В ночь на 24 декабря в селе Макаровка сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии возле дома №48, расположенного по адресу – улица Зеленая, остановили автомобиль марки «Мазда», за рулем которого находился 26-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и машина было доставлены в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф