В Мордовии обсудили вопросы деятельности частных охранных организаций

В Мордовии состоялось обсуждение вопросов частной охранной деятельности.

На совещании были рассмотрены вопросы привлечения сил и средств частных охранных организаций к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении мероприятий на территории республики в период новогодних праздников.

Представители силовых структур обратились к присутствующим на совещании руководителям частных охранных организаций с просьбой уделить особое внимание предупреждению и недопущению происшествий в местах проведения торжеств, находящихся под их охраной.

В настоящее время на территории Мордовии осуществляют практическую деятельность порядка 40 частных охранных организаций. Под их охраной находятся более 2,5 тыс. объектов.

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Источник: 13.мвд.рф