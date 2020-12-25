Житель Краснослободского района во время ссоры ударил знакомого ножом

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил своего знакомого ножом.

На днях у 36-летнего жителя села Мельцаны гостил его 64-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость выругался матом в адрес владельца жилья. Последний в ответ на это ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины проникающее колото-резанное ранение.

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Источник: 13.мвд.рф