В Краснослободске горела баня

В Краснослободске произошло возгорание бани.

В ночь на 25 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Мичурина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №26 горит баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru