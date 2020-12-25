Двух жителей Мордовии осудили за незаконный оборот оружия

В Мордовии суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте оружия.

В декабре прошлого года была пресечена деятельность трех подпольных мастерских, где охолощенное и сигнальное оружие переделывалось в боевое.

В ходе обысков по нескольким адресам в Саранске было изъято огнестрельное оружие, более 3 тыс. боеприпасов различного калибра и взрывчатые вещества массой свыше 240 г.

Решением суда в отношении одного из преступников была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, второй злоумышленник был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф