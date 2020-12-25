В Саранске произошел пожар в многоквартирном жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 24 декабря. Пожар произошел в одном из подъездов жилого дома №89, расположенного по адресу – улица Ульянова. В шахте лифта загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в шахте лифта на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru