В Мордовии главного бухгалтера муниципального казенного учреждения осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, обвиняемой в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 2013 по 2020 год 38-летняя жительница Больших Березников, занимая должность главного бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений, систематически умышленно завышала в реестрах размер своей заработной платы. Женщина совершила хищение более 650 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды.

Решением суда в отношении 38-летней гражданки была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф