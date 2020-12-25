В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже денег

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается женщина, которая подозревается в похищении денежных средств.

О совершенном преступлении в полицию сообщила 21-летняя жительница Саранска. Девушка потеряла свою банковскую карту. В период с 14:30 до 15:15 22 декабря она получила несколько сообщений о списании с карты денежных средств.

Полицейские установили, что банковской картой за покупки на рынке и в одном из магазинов расплатилась неизвестная женщина.

На вид подозреваемой 30-35 лет. Гражданка была одета в белую шапку, черный пуховик и черные сапоги.

Все, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемой, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-90-39, 29-90-02 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф