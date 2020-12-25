В Мордовии школьники приняли участие в выставке ёлочных игрушек

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» и члены отряда ЮИД организовали для школьников МБОУ «Темниковская СОШ им. Героя Советского Союза А.И. Семикова» выставку ёлочных игрушек, посвященную безопасности дорожного движения.

Организаторы предновогодней акции решили таким необычным способом напомнить ребятам младших классов о необходимости соблюдения ПДД в период зимних каникул.

В рамках выставки был организован конкурс на лучшую ёлочную игрушку по теме ПДД.

Среди многочисленных изделий, представленных к показу, члены жюри выбрали лучшие творческие шедевры, которые выполнили учащиеся первых и четвертых классов.

После окончания выставки яркие поделки отправятся украшать школьную ёлку, а победители и участники конкурса будут награждены памятными подарками.

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Источник: 13.мвд.рф