Житель Мордовии ударил ножом своего знакомого, отказавшегося слушать его советы

В Торбеевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил своего знакомого ножом.

Стражами порядка было установлено, что недавно у 62-летнего жителя села Сургодь гостил его 50-летний знакомый. Владелец жилья из-за проблем со здоровьем временно передвигается на инвалидной коляске. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время попойки владелец жилья стал давать собутыльнику советы о том, как правильно жить, заявив, что он имеет полное право это делать по причине своего возраста, а также из-за наличия жизненного опыта. Знакомый фигуранта уголовного дела сообщил, что в советах не нуждается. Владелец жилья, будучи оскорбленным такой реакцией на его нравоучения, ударил знакомого ножом в правый бок, когда последний встал из-за стола.

Пострадавший самостоятельно вызвал медиков.

Также читайте о том, что житель Краснослободского района во время ссоры ударил знакомого ножом.

Источник: 13.мвд.рф