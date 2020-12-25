В Саранске ярмарки выходного дня перенесли на 27 декабря

Из-за рабочего 26 декабря ярмарки в Саранске будут проведены 27 декабря.

Указанные мероприятия состоятся на площадках, расположенных по следующим адресам: ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26», пересечение улиц Пролетарской и Коммунистической (парковка у РДК), ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), ул. Косарева в районе домов №№76, 78, 80, включая парковку напротив магазина «СПАР».

Ярмарки будут работать в период с 07:00 до 13:00.

Между торговыми местами будет выдержано расстояние от 4,5 до 5 метров, участники ярмарки перед началом работы пройдут термометрию.

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Источник: adm-saransk.ru