Полиция Саранска предупреждает о новом виде мошенничества

УМВД РФ по Саранску обращается к горожанам с просьбой проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми.

Сразу в нескольких регионах России был зарегистрирован рост случаев мошенничества, совершенных под предлогом дезинфекции квартир. Злоумышленники проходят в жилище и предлагают обработать вентиляцию. После этого они озвучивают стоимость услуг, которая может составлять несколько десятков тысяч рублей.

Санитарная обработка проводится только в местах общего пользования.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф