В Мордовии сотрудники МЧС провели подворный обход населенного пункта Дачный

В рамках профилактики гибели людей при пожаре сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии был проведен подворный обход населенного пункта Дачный.

В многодетной семье Водяковых, находящейся в трудном финансовом положении, на безвозмездной основе был установлен автономный пожарный извещатель.

Особое внимание уделялось людям пожилого возраста. Сотрудники МЧС напомнили гражданам о том, что очень важно соблюдать меры пожарной безопасности, особенно в холодное время года.

В ходе мероприятия было проинструктировано 67 человек.

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Источник: 13.mchs.gov.ru