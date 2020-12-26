В одной из колоний Мордовии прошла чайная церемония

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии в отрядном звене было проведено посвящение в чайные традиции разных стран и народов мира.
Осужденные женщины в народных костюмах рассказали о чайных церемониях своего народа. Были представлены русские, мордовские, таджикские, узбекские и даже баварские секреты чаепития.
По итогам проведенного мероприятия был снят и смонтирован видеоролик «Чайные традиции разных народов мира», который транслировался всем осужденным посредством кабельного телевидения.
Также читайте о том, что в Мордовии осужденные готовятся к новогодним праздникам.
Источник: 13.fsin.su