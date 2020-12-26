В Мордовии психологи проводят работу с несовершеннолетними осужденными

Психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии на постоянной основе проводят консультативную, психокоррекционую и профилактическую работу с несовершеннолетними осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

Проводятся занятия, включающие в себя различные формы и методы работы, среди которых информирование, моделирование практических ситуаций, арт-терапию, рефлексию, обсуждение, рассказ, ролевые игры и групповые дискуссии, саморегуляцию психических состояний и др.

Особое внимание психологи уделяют работе по предупреждению совершения несовершеннолетними повторных преступлений.

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Источник: 13.fsin.su