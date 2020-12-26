В одной из колоний Мордовии прошел конкурс, посвященный Международному дню кино

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошла развлекательная конкурсная программа, приуроченная к Международному дню кино.

Каждый отряд подготовил творческий пародийный номер с участием любимого киногероя.

На суд жюри были представлены культовый фильм Квентина Тарантино, героиня которого продемонстрировала танец в боевом стиле, герой кинофильма «Ван Хельсинг», исполнивший шуточную песню о нелегкой жизни вампира, а также образы супергероев, Джека Воробья из фильма «Пираты карибского моря» и киноверсии детской сказки «Морозко».

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Источник: 13.fsin.su