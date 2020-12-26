Артëм Здунов провел рабочую встречу с начальником УФСИН РФ по Мордовии

Состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова с начальником УФСИН РФ по республике Леонидом Мустайкиным.

В ходе указанной встречи обсуждались наиболее значимые вопросы функционирования пенитенциарной системы республики, состояние правопорядка, финансово-экономическая и производственно-хозяйственная деятельность учреждений.

Отдельное внимание было уделено развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы республики.

Кроме того, были рассмотрены вопросы создания новых видов производств в исправительных учреждениях и обеспечения их заказами.

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Источник: 13.fsin.su