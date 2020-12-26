В Саранске обсудили готовность служб города к новогодним праздникам

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел совещание с руководителями предприятий городского коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, представителями правоохранительных органов, ГУ МЧС РФ по Мордовии, Саранской епархии.

Были обсуждены вопрос готовности всех служб к предстоящим новогодним праздникам и соблюдение эпидемиологических требований в период проведения мероприятий.

Градоначальник отметил, что необходимо быть готовыми к различному развитию событий все 24 часа, дежурные бригады всегда должны быть начеку.

Мэр Саранска также подчеркнул, что для руководителей профильных структурных подразделений администрации города все новогодние каникулы будут рабочими днями.

Программа новогодних мероприятий согласована со всеми необходимыми службами. До 10 января в Саранске на разных площадках и в различных форматах будут проводиться мероприятия, но с соблюдением всех мер безопасности.

Муниципальные предприятия, занятые в уборке города, в случае ухудшения погодных условий должны быть готовы увеличить количество сотрудников в дежурных бригадах.

Глава администрации Саранска также подчеркнул, что в период новогодних праздников транспорт в городе должен функционировать в штатном режиме, чтобы не было нареканий со стороны горожан. В последний день уходящего года, 31 декабря, общественный транспорт будет работать до 23:00.

Рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и на объектах торговли будут проводиться и в новогодние праздники.

Глава администрации Саранска обратился к настоятелям храмов и церквей Саранска с просьбой об обязательном обеспечении социальной дистанции между прихожанами во время богослужений и недопущения большого скопления верующих.

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Источник: adm-saransk.ru