Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в первой половине сентября нынешнего года 31-летний житель Саранска распивал спиртные напитки вместе со своим 32-летним знакомым. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта убил оппонента. Затем обвиняемый в ночное время сбросил труп знакомого в пруд.

В конце октября тело убитого мужчины было обнаружено в пруду, расположенном в районе улицы Р. Люксембург.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф