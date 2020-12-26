Житель Ардатова, ударивший друга дочери, предстанет перед судом

В Ардатове суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил друга своей дочери.

Вечером 13 ноября нынешнего года 51-летний житель Ардатова, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома, поссорился со своей супругой. Последняя позвонила дочери и попросила её вернуться домой с прогулки, дабы убедить отца лечь спать. Девушка пришла вместе со своими друзьями. Мужчина ударил одного из приятелей дочери 18-летнего возраста кулаком по лицу.

Известно, что в начале осени горожанин был оштрафован на 5 тыс. рублей за избиение жены.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ардатова находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф