В Ковылкино загорелся мусор в жилом доме

В Ковылкино пожарные ликвидировали возгорание мусора в жилом доме.

Вечером 25 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Линев Кордон. На чердаке жилого дома №3 загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru