В Рузаевке модернизировали предприятие по глубокой переработке яиц

Фонд развития моногородов помог компании «Рузово» из Рузаевки модернизировать предприятие по глубокой переработке яиц.

Фонд выдал заем в размере 110 млн рублей. До конца нынешнего года на указанном предприятии дополнительно будет создано 15 рабочих мест.

За счет упомянутых средств было построение помещение для предварительного охлаждения и шоковой заморозки сырья, а также готовой продукции. Кроме того, компания дооснастила действующее производство высокотехнологичным современным оборудованием. Был приобретен комплекс измельчения, фасовки яичной скорлупы.

Новый цех позволит увеличить производственные мощности предприятия на 30%. Выход на плановые уровни загрузки ожидается по итогам первой половины 2021 года. Компания будет ежегодно выпускать около 2,4 тыс. тонн замороженного яичного меланжа и порядка 1 тыс. тонн яичной скорлупы, которую можно использовать в качестве кормов для животных и натуральных удобрений для почвы.

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Источник: e-mordovia.ru