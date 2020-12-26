В Рузаевском районе работает «Библиоэкспресс»

Центральная библиотека Рузаевского района стала победителем конкурса в рамках нацпроекта «Культура».

Указанная организация получила 10 млн рублей и начала реализацию своей идеи, которая заключалась в создании модельной библиотеки под названием «Библиоэкспресс».

В качестве основной задачи было выбрано создание многофункциональных зон. Цель заключалась в том, чтобы внутри имеющегося помещения сформировать пространство и для тихого чтения, и для проведения массовых мероприятий, а также для встреч людей в кружках по интересам.

Площадь библиотеки осталась той же, а вот пространства стало значительно больше. До реконструкции здесь был читальный зал, отдел обслуживания, а также два закрытых фонда, куда читатели не заходили. В новом читальном зале предусмотрено несколько зон. Тут же можно расставить стулья-трансформеры и получится конференц-зал для крупных мероприятий. Есть также импровизированная сцена, которая будет оборудована звуковой и мультимедийной аппаратурой, а также кинозал и зона IT.

Читайте также о том, что в Саранске ярмарки выходного дня перенесли на 27 декабря.

Источник: e-mordovia.ru