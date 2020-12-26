В Мордовии создали условия для газификации нескольких десятков фельдшерско-акушерских пунктов

Организация «Газпром газораспределение Саранск» завершила строительно-монтажные работы по газификации фельдшерско-акушерских пунктов во всех районах Мордовии.

В настоящее время подготовлены к приему природного газа 75 ФАПов. Они были возведены в ноябре-декабре нынешнего года в селах в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Силами специалистов «Газпром газораспределение Саранск» было построено около 2 км газопровода. В каждом ФАПе было установлено газовое оборудование, среди которого отопительный котел, прибор учета газа и сигнализатор загазованности.

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Источник: e-mordovia.ru