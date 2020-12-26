В Дубенском районе в 2020 году построили семь фельдшерско-акушерских пунктов

В нынешнем году за счет средств национального проекта «Здравоохранение» на территории Дубенского района было построено семь фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа.

Указанные объекты были возведены в следующих населенных пунктах: Ломаты, Кочкурово, Морга, Енгалычево, Чеберчино, Кабаево, Пуркаево.

Фельдшерско-акушерские пункты оснащены современными укладками для оказания неотложной помощи, лабораторно-диагностическим, функциональным оборудованием, мебелью, холодильными шкафами, сейфами.

Здания ФАПов доступны для маломобильных групп населения, оснащены санитарными комнатами.

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Источник: e-mordovia.ru