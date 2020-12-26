Артем Здунов обсудил оборудование автомобильных дорог республики комплексами фотовидеофиксации нарушений

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросу оборудования участков автомобильных дорог республики комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД.

И. о. начальника УГИБДД по РМ Олег Дорошенко сообщил, что комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах республики в последние годы практически не функционирует. В 2017 году, когда система работала максимально эффективно, ежегодно выносилось более 500 тыс. постановлений о нарушениях. В 2018 году было вынесено только 252 тыс. постановлений, годом позже – 104 тыс. На сегодняшний день из 207 комплексов в рабочем состоянии находятся лишь 67.

По мнению руководителя регионального УГИБДД, одной из главных причин, препятствующих выполнению поставленных задач в области безопасности дорожного движения, является как раз отсутствие эффективной системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Проект «Безопасность дорожного движения» предусматривает снижение в текущем году социальных рисков от ДТП до 12,6 погибших на 100 тыс. населения. В Мордовии с учетом численности населения этот показатель не должен превышать 100 человек. Но с начала текущего года в республике уже погибли 123 человека. Количество ДТП из-за нарушений скоростного режима возросло в 5,5 раза – с 29 до 159.

Отчет о том, что сделано республиканским правительством, в том числе в рамках работы региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, руководителя региона не устроил. Артём Здунов отметил, что имеет место полное отсутствие взаимодействия правительства с ГИБДД.

Министру финансов Мордовии Сергею Тюркину было поручено разобраться с поступлением административных штрафов за нарушения ПДД в бюджет республики.

Артём Здунов согласился с предложением ГИБДД об увеличении на дорогах количества мобильных комплексов видеофиксации. Кроме того, руководитель региона потребовал от ответственных во взаимодействии с ГИБДД определить точки установки комплексов на автомагистралях.

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Источник: e-mordovia.ru