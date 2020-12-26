В Мордовии подвели итоги конкурса «Каждой птичке-наша кормушка!»

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии подвело итоги смотра-конкурса «Каждой птичке-наша кормушка!».

В указанном конкурсе приняли участие 17 школьных лесничеств.

Победа в конкурсе была присуждена Сочковой Жанне (МБОУ «Редкодубская СОШ»). Второе место досталось Деряеву Егору, Квартальнову Игорю, Кирюшкину Даниле, Ласкуткину Александру, Бояркину Сергею, Пищину Роману (МБОУ «Сабаевская СОШ»). Третье место заняла Кляч Варвара (МБОУ «Барашевская СОШ»).

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе работает «Библиоэкспресс».

Источник: e-mordovia.ru