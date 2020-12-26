В Мордовии проходит конкурс «Полицейская ёлка»

В Мордовии был организован региональный конкурс на лучшую новогоднюю фотографию под названием «Полицейская ёлка».

Территориальные органы внутренних дел республики представили для участия 13 фотоснимков, на которых сотрудники в форменной одежде стоят рядом с наряженными новогодними ёлками.

Голосование за лучшую работу проводится на сайте МВД по Мордовии. Оно завершится в 09:00 31 декабря.

Победитель конкурса будет награжден ценным подарком от руководства ведомства и представителей общественности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф