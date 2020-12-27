Жителя Саранска осудили за неуплату алиментов

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в неуплате алиментов.

Было установлено, что 42-летний житель Саранска, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату средств на содержание несовершеннолетней дочери, повторно более двух месяцев не платил алименты. Образовалась задолженность на сумму более 35 тыс. рублей.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

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Источник: epp.genproc.gov.ru