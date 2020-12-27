В Ардатовском районе полицейские навестили воспитанников подшефной школы-интерната

В рамках акции под названием «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ММО МВД России «Ардатовский» совместно иереем Никольского собора посетили подшефную Ардатовскую общеобразовательную школу-интернат.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили ребятам о правилах личной и общественной безопасности и ответственности за противоправные действия.

По традиции к своим друзьям гости пришли не с пустыми руками. Детям подарили сладкие подарки и блокноты с занимательными заданиями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии был организован региональный конкурс на лучшую новогоднюю фотографию под названием «Полицейская ёлка».

Источник: 13.мвд.рф