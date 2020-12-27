В Мордовии прошло новогоднее мероприятие для детей из многодетных семей

В рамках проведения акции под названием «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии поздравили детей из многодетных семей.
Дед Мороз общался с ребятами по видеосвязи, загадывал им загадки и просил рассказать новогодние стишки. Малыши с интересом выполняли необычные задания, после чего к ним в гости приходила Снегурочка, которая совместно с полицейским дарила сладкие подарки.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф