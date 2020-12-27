В Мордовии проходит акция «Безопасная ёлка - безопасные каникулы!»

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с дошкольными образовательными учреждениями Ковылкинского района организовали акцию под названием «Безопасная ёлка - безопасные каникулы!».

Участники указанного мероприятия нарядили главный новогодний атрибут самодельными игрушками, изготовленными на тему безопасности дорожного движения. Красочные игрушки органично вписались в общий дизайн детсадовских ёлок.

Основная цель акции заключается в привитии детям дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дорогах, а также в профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижении тяжести их последствий.

Инспекторы по пропаганде БДД ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» вместе с воспитанниками детского сада «Росинка» украсили новогоднюю красавицу в цвета светофора.

Читайте также о том, что в Мордовии прошло новогоднее мероприятие для детей из многодетных семей.

Источник: гибдд.рф