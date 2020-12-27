В Саранске произошел пожар в многоквартирном жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 26 декабря на территории Ленинского района города. В одном из подъездов многоквартирного жилого дома №15, корпус 1, расположенного по адресу – улица Энгельса, загорелся мусор в мусорном контейнере.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Площадь распространения пламени составила 0,3 кв. м.
Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru