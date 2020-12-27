Прокуратура Дубенского района выявила нарушения в деятельности школ

Прокуратурой Дубенского района была проведена проверка исполнения муниципальными образовательными организациями требований законодательства об обеспечении обучающихся питанием, в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности МБОУ «Дубенская СОШ», МБОУ «Поводимовская СОШ имени Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» и МБОУ «Красинская СОШ».

В образовательных организациях были выявлены продукты питания с истекшим сроком годности. Имело место хранение пищевых продуктов без соблюдения необходимого температурного режима. В школах используется деформированная эмалированная посуда, на которой есть сколы эмали, обеденные тарелки с отбитыми краями, на кухонной посуде отсутствует маркировка.

В МБОУ «Поводимовская СОШ имени Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» в холодильной камере места хранения мяса, рыбы и молочных продуктов не разграничены, вопрос о необходимости приобретения другого холодильного оборудования не рассматривался.

В МБОУ «Красинская СОШ» был выявлен факт отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество поставляемых продуктов питания. В МБОУ «Дубенская СОШ» имеются нарушения при организации бесплатного горячего питания.

Главе Дубенского муниципального района было внесено представление.

В отношении виновных должностных лиц образовательных организаций были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: epp.genproc.gov.ru