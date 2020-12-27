В Саранске горела баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 26 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Макаровка. Возле дома №11, расположенного по адресу – улица Зеленая, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru