В Мордовии прошла акция по профилактике мошенничества

Сотрудники ОМВД России по Рузаевскому району и представительница общественности Жанна Зубрилина провели в средней общеобразовательной школе №8 мероприятие, направленное на предупреждение мошенничества.

Организаторы акции подробно рассказали школьникам и учителям о различных видах мошенничества и правилах, которые помогут гражданам не попасться на уловки преступников.

Организаторы мероприятия раздали педагогам и учащимся памятки, в которых содержится подробная информация о способах противодействия дистанционному мошенничеству.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф