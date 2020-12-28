В Мордовии ДТП унесло жизнь 51-летней женщины

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Указанное происшествие произошло утром 26 декабря на 46-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 21-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки Toyota, в определенный момент движения допустила выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки Dongfeng.

Погибла 51-летняя пассажирка Toyota. Девушка, управлявшая этой машиной, ещё одна её пассажирка 4-летнего возраста и 41-летняя женщина, находившаяся в салоне второго транспортного средства, были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф