Мордовия получит деньги на развитие дорожной сети

Мордовии в следующем году выделят 600 млн рублей из нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На 2022 год предусмотрено выделение денежных средств в сумме 1,2 млрд рублей на указанные цели. Годом позже республика должна получить 400 млн рублей.

Федеральное финансирование позволит создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru