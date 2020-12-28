Мордовия до конца 2020 года получит средства на балансировку бюджета

Мордовия получит из федерального бюджета в 2020 году около 1,6 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Финансирование будет направлено трем регионам России, у которых из-за пандемии коронавирусной инфекции сократились поступления в доходную часть бюджета. Это Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур.

Эти дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru