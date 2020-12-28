Артем Здунов посетил сыроваренный завод в Инсарском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Инсарский район посетил ООО «Сыроваренный завод «Сармич».

Руководитель республики осмотрел производственные площадки, а также ознакомился с выпускаемой продукцией.

Сейчас на заводе производят более 15 наименований твердых и полутвердых сыров, натуральное сливочное масло, а также молочную концентрированную сыворотку. Здесь работают более 250 человек.

Руководитель республики отметил востребованность продукции предприятия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что Артем Здунов обсудил оборудование автомобильных дорог республики комплексами фотовидеофиксации нарушений.

Источник: e-mordovia.ru