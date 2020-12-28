Артем Здунов посетил животноводческий комплекс в Инсарском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил животноводческий комплекс общества «МолАгро» в селе Казеевка Инсарского района.

С 2018 года вместе с разработкой залежных земель для расширения посевных площадей здесь ведется строительство крупного животноводческого комплекса. Первая очередь на 1200 голов КРС уже возведена, в следующем году планируют закончить вторую.

По словам управляющего «МолАгро» Евгения Корнилова, срок инвестиционного периода составляет 6 лет, на выходе из которого будет создан молочный комплекс на 2400 голов КРС с производством 60 тонн молока в сутки.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru