Артем Здунов ознакомился с производственным потенциалом завода «Неон»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Инсарский район посетил завод «Неон».

Руководитель республики детально ознакомился с производственным потенциалом указанного предприятия, уделив особое внимание вопросу освоения новых видов продукции и вывода их в серийное производство. По словам генерального директора завода Василия Батайкина, технологические возможности предприятия позволяют сделать это в короткие сроки, что и происходит в реальности.

С начала текущего года «Неон» выпустил продукции на 548 млн рублей. Предприятие выпускает комплектацию для изготовления вагонов-цистерн, вагонов-хопперов, полувагонов и других видов подвижного состава.

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Источник: e-mordovia.ru